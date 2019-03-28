В Азербайджане в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре "Диглас" на территории Низаминского района Баку, который был взят под особый контроль Президентом Ильхамом Алиевым, создана оперативно-следственная группа в составе из сотрудников Генеральной прокуратуры, МЧС, МВД и министерства по налогам.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, производство по уголовному делу поручено следственному отделу по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры. Об этом передает Day.Az.

В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по определению причин происшествия в связи с которым возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия), привлечению к отвественности лиц, виновных в совершении этих преступлений.

В сообщении выражена просьба к гражданам, пострадавшим в результате происшествия, а также к лицам, осведомленным о пожаре, звонить в созданный в Низаминской районной прокуратуре штаб по номеру 421-10-02 и следственное управление по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры по номеру 440-78-13.