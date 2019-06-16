Во время пожара, произошедшего в Бардинском районе, частный дом и легковой автомобиль сгорели дотла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, происшествие зафиксировано в селе Эмирли района. В принадлежащем жителю села Абузеру Али оглу Гусейнову, 1960 года рождения, частном жилом доме произошел пожар. Четырехкомнатный дом вместе с вещами сгорел дотла. Как сообщил хозяин дома, при пожаре сгорели так же имеющиеся в доме 6500 манатов и золотые украшения. Так же сгорел легковой автомобиль марки "VAZ 21015", находящийся в подвале дома.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Службы пожарной охраны МЧС.

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