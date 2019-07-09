Сегодня 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО продолжила свою работу на пленарном заседании, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Председательствующий министр культуры Абульфас Гараев отметил, что сегодняшнее заседание - финальное в текущей сессии. Обсуждаются в основном вопросы бюджета, административные вопросы и вопросы международной помощи.

Сначала был заслушан отчет о разделении средств, выделенных на ряд номинаций Списка Всемирного наследия, требующих международного финансирования.

Затем обсуждались вопросы внесения изменений в процедурные правила Комитета.

В заключение было заявлено, что в 2020 году на 44-й сессии Комитета Всемирного наследия будет председательствовать Китай, и она пройдет в городе Фучжоу.

Китайская делегация выразила признательность за высокое доверие и представила ознакомительный видеоролик о Фучжоу. Был утвержден председатель следующей сессии, его заместители, докладчики, а также временная повестка мероприятия. 10 июля на завершающем заседании будет принят заключительный документ сессии.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

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