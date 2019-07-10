Пассажирский автобус, следовавший из Стамбула в Баку, на границе с Грузией попал в аварию.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, автобус при въезде на территорию Грузии столкнулся с крупнотоннажным грузовым автомобилем.

Пострадавших нет.

Около 50 пассажиров вынуждены были простоять в нейтральной зоне на азербайджано-грузинской границе больше шести часов. Затем проблема была решена, и в настоящее время автобус находится на пути в Баку.

Грузинская полиция расследует происшествие.

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