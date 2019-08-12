Участники соревнования "Кубок моря-2019" сыграли в мини-футбол - ФОТО
В рамках конкурса "Кубок моря - 2019" прошло соревнование по мини-футболу среди экипажей военных кораблей, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az.
После объявления турнира открытым прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
В первом матче победили военные моряки России, которые встречались с командой Ирана. Матч между командами Азербайджана и Казахстана завершился победой азербайджанских военных моряков.
В финальных встречах команда Азербайджана одержала победу над командой России, а военные моряки Ирана победили команду Казахстана.
Таким образом, по итогам товарищеского турнира по мини-футболу команда Азербайджана заняла первое, команда России - второе, команда Ирана - третье места.
Командам-победителям были вручены кубки, медали, почетные грамоты и подарки.
В завершение была сделана фотография на память.
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