В одном из жилых домов Шамкирского района Азербайджана произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зарегистрирован в селе Сарытепе. Для тушения пожара в доме общей площадью 30 кв.м. были привлечены два расчета противопожарной службы МЧС.

Во время пожара заживо сгорел Мамедов Ниджат Эльмар оглу, 2017 года рождения. Мать ребенка Масимова Матанат Ильгар гызы, 1995 года рождения, и его бабушка Мамедова Салтанат Аллахверди гызы, 1964 года рождения, с ожогами различной степени были госпитализированы.

По информации, после развода с мужем М.Масимова вместе с 2-летним сыном проживала в доме своего отца.

По факту ведется расследование.

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