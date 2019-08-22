В Азербайджане появились марки, посвященные 100-летию ГПС - ФОТО
ООО "Азермарка" выпустило в оборот почтовый блок, посвященный 100-летию Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Почтовый блок размером 115х135 миллиметра состоит из трех марок, размер марок составляет 56х34 миллиметра. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ООО "Азермарка".
Тираж почтового блока составил 10 тысяч марок, а номинальная стоимость одной марки - три маната.
В дополнение выпущены 750 конвертов "Первый день". Этот оригинальный почтовый блок разработан главным художником ООО "Азермарка" Вугаром Эюбовым и издан французской типографией Cartor Security Printing.
Отметим, что на первой марке изображена медаль, выпущенная по случаю 100-летия ГПС, на второй - азербайджанский пограничник с биноклем, а на третьей - нагрудные медали академии и спецшколы ГПС.
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