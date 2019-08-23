Хронические заболевания вен нижних конечностей являются чрезвычайно актуальной медицинской и социальной проблемой. Каждая пятая женщина и каждый девятый мужчина в мире страдают варикозным расширением вен нижних конечностей. Варикозное расширение вен широко распространено в связи с тем, что за последние 30-40 лет наш образ жизни поменялся. Мы мало ходим, мало бегаем, мало занимаемся спортом, едим в основном рафинированную пищу. "Стоячие" и "сидячие" профессии (врачи, педагоги, повара, парикмахеры, бухгалтеры), наследственный фактор повышают риск заболевания.

Причины и последствия варикозной болезни. Многие ошибочно считают варикоз обычной эстетической проблемой. Однако варикозное расширение вен - это прогрессирующая патология сосудистой стенки, которая может привести к тромбозу сосудов, тромбофлебиту, инфаркту, инсульту. Варикозное расширение требует профессионального лечения, причем наилучший эффект достигается именно на ранних стадиях. Варикозная болезнь связана с недостатком коллагена в стенке вены. У женщин варикозное расширение вен встречается чаще, чем у мужчин. Так как у женщин соединительная ткань, которая составляет основную структуру вены, более слабая. В норме кровь идет к сердцу, а клапаны вен препятствуют обратному току. При слабости клапанов кровь начинает сбрасываться вниз. В результате появляются отеки, судороги и боли. Прием контрацептивных и других гормональных средств, беременность также могут стать причиной варикоза вен. Прогестерон, выделяющийся при беременности, разрыхляет сосуды.

Признаки варикозной болезни. Сосудистые звездочки, отек и тяжесть в ногах по вечерам, наличие заметных глазом расширенных подкожных вен, боли в ногах, а в тяжелых случаях пигментация кожи голеней на фоне резкого расширения вен и постоянный отек стоп и голеней, а также судороги икроножных мышц по ночам, появление трофических язв в области голени являются основными признаками варикозной болезни. Однако не обязательно, что варикозная болезнь приведет к образованию язвы, отеков, судорог. В этом и заключается опасность заболевания. Так как после долгих лет бессимптомного варикоза может появиться тромбофлебит, зуд в ноге, уплотнение.

Лечение и профилактика варикозной болезни. Существуют разные методы лечения, эндо-хирургический метод, лазеротерапия и склеротерапия. При этом мы должны помнить, что полностью вылечить варикозную болезнь невозможно, то есть мы лечим болезнь локально. Но устранять симптомы можно и нужно, чтобы не появились осложнения. Для предупреждения появления варикозной болезни рекомендуется ходьба, плавание, бег, велосипед, велотренажеры, лыжи. При варикозном расширении вен рекомендуется носить лечебно-профилактический компрессионный трикотаж. Также существуют профилактические средства - венотоники. Они безвредны, часто растительного происхождения. Наибольший эффект получается при сочетанном применении пероральных и местных средств.

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