В настоящее время при участии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) готовится проект положения об аккредитации научных учреждений страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент НАНА академик Акиф Ализаде.

Ализаде сообщил, что с целью обеспечения исполнения основных обязанностей Совета по координации научных исследований Азербайджана, созданного решением Кабинета министров в прошлом году, созданы научные советы по научным направлениям и назначены их председатели.

Руководитель НАНА отметил важность обсуждений научных тем, актуальных научных проблем на научных советах, действующих в соответствующем направлении.

"При выборе темы необходимо обратить внимание на ее новизну, актуальность и научное значение. Ответственные лица должны быть активными в этом вопросе, выдвигать предложения, ответственно относиться к каждой научной работе", - сказал Ализаде.

Ученый отметил важность проведения исследований в актуальных, приоритетных направлениях для того, чтобы азербайджанская наука соответствовала требованиям мировой.

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