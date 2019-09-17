ОАО "Азерсу" начало осуществление новых проектов с целью отвода поверхностных вод в тех бакинских поселках, где существует опасность скопления дождевой воды.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО, проект, охватывающий пять населенных пунктов, в настоящее время осуществляется в поселке Забрат Сабунчинского района. После ввода в эксплуатацию новой инфраструктуры будет устранена опасность скопления дождевой воды.

В поселке Забрат-2 Сабунчинского района отсутствовала система централизованной дождевой канализации для отвода поверхностных и грунтовых вод. Увеличение числа частных домов на территории за последние годы сделало актуальным вопрос отвода поверхностных и канализационных вод.

С целью устранения фактов затопления в жилом массиве ОАО "Азерсу" построила сеть и коллектор дождевой канализации протяженностью в 3,6 километра. Накапливающиеся здесь поверхностные и грунтовые воды будут направлены в коллектор. С этой целью строится насосная станция. Завершение строительно-монтажных работ планируется до конца этого года.

Отметим, что в настоящее время ОАО "Азерсу" продолжает строительство линии дождевой канализации в пяти населенных пунктах, в том числе Забрате, Баладжары, Мехдиабаде, Рамане и Бахар. В рамках этих проектов предусматривается строительство новых канализационных линий протяженностью свыше 20 километров. Завершение всех работ планируется до конца этого года. В результате на территориях, где есть угроза затопления, будет устранено скопление воды. Наряду с улучшением бытовых условий населения, реализация проектов имеет важное значение также с экологической точки зрения.

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