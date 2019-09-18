https://news.day.az/society/1157446.html К сведению желающих работать в заведениях профобразования
К сведению желающих работать в заведениях профобразования
Прием документов на прохождение собеседования по приему на работу учителей и мастеров производственного обучения, желающих работать в государственных заведениях профобразования Азербайджана, будет продолжен до 20 сентября, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Прием на работу вышеуказанных лиц проводится среди опытных специалистов, окончивших вузы и колледжи по соответствующим специальностям.
Кандидаты должны до указанной даты отправить требуемые документы (форма обращения, удостоверение личности и документ об образовании) на office@vet.edu.gov.az.
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