Прием документов на прохождение собеседования по приему на работу учителей и мастеров производственного обучения, желающих работать в государственных заведениях профобразования Азербайджана, будет продолжен до 20 сентября, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Прием на работу вышеуказанных лиц проводится среди опытных специалистов, окончивших вузы и колледжи по соответствующим специальностям.

Кандидаты должны до указанной даты отправить требуемые документы (форма обращения, удостоверение личности и документ об образовании) на office@vet.edu.gov.az.

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