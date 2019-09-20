https://news.day.az/society/1158049.html В Баку пропал мужчина вместе с автомобилем
В Баку пропал мужчина вместе с автомобилем
В Бинагадинском районе Баку 42-летний мужчина пропал без вести.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент произошел на улице Гюлистан.
Проживающая на этой улице Аюра Аббасова, 1987 года рождения, обратилась в правоохранительные органы, сообщив о том, что ее супруг Фахри Аббасов, 1977 года рождения, вчера в 11:00 уехал на своем автомобиле Volkswagen Passat с госномером 90-VZ-826 и не вернулся.
По факту ведется расследование.
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