В Бинагадинском районе Баку 42-летний мужчина пропал без вести.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент произошел на улице Гюлистан.

Проживающая на этой улице Аюра Аббасова, 1987 года рождения, обратилась в правоохранительные органы, сообщив о том, что ее супруг Фахри Аббасов, 1977 года рождения, вчера в 11:00 уехал на своем автомобиле Volkswagen Passat с госномером 90-VZ-826 и не вернулся.

По факту ведется расследование.

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