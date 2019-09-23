В Гарадагском районе Баку на каменном карьере "Коргез" произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, в результате пожара скончался оператор Назаров Халеддин Ага оглу.

Отмечается, что возгорание началось в комнате отдыха каменоломни. 

По факту ведется расследование.

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