В Исмаиллинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла на дороге Муганлы-Исмаллы.

В результате столкновения автомобилей ВАЗ-21011 и "Mercedes" травмы получили 5 жителей Шеки - Гадирова Сурая Сарван гызы (1959 г.р.), Вахабова Айгюн Гусейн гызы (1991 г.р.), Бабаев Ибрагим Таир оглу (1984 г.р.), Вахабова Сурая Ибрагим гызы (2015 г.р.) и жительница Исмаиллы Гасанова Самира Азер гызы (1984 г.р.). Они были доставлены в центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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