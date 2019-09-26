Многие родители стремятся дать своим детям максимально качественное среднее и высшее образование, заботясь о благополучном будущем своих сыновей и дочерей. Благодаря усилиям и реформам, которые проводятся в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, качество преподавания в школах и вузах растет год от года. Но даже несмотря на все условия, созданные для детей, успех конечно, зависит и от них самих, от их желания, стремления, и, конечно же, от усердной работы над собой.

Сегодня неважно, где учится ребенок, в "элитной" гимназии или сельской школе: успешным может стать любой ученик. И героиня нашей статьи это доказывает своим личным примером.

Сегодня мы расскажем о студентке, которая смогла сломать все стереотипы и доказать всем, что без помощи репетиторов можно добиться высоких результатов и поступить в желаемый вуз. Возможно ее история успеха послужит мотивацией для многих желающих стать студентами.

- Алмаз родилась 22 июля 2002 года в селе Хыллы Нефтчалинского района в семье учителя.

- В 2008 году пошла в 1 класс в сельскую полную среднюю школу № 1 поселка им. Р. Гозалова

- Продолжила обучение в современном комплексе школы-лицея имени Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова в городе Билясувар и окончила его с отличием.

- В этом году на вступительных экзаменах я набрала 679,5 балла и поступила в Азербайджанский государственный экономический университет на специальность управление бизнесом.

Училась в школе Алмаз на отлично, серьезно относилась ко всем предметам, старалась много заниматься, поскольку знала, все это ей понадобится при поступлении в вуз. В школьные годы она всегда старалась быть очень активной. Так, например, в 2017 году на республиканском этапе предметной олимпиады по географии девушка смогла завоевать золотую, а в 2019 году - серебряную медаль.

"У меня не было репетиторов"

К вступительным экзаменам я готовилась сама без помощи репетиторов.

"Здесь нет ничего заурядного сверхъестественного. В этом просто не было необходимости", - сказала она.

В лицее, где Алмаз училась, занятия проходили качественно, и все, что от нее требовалось - это много работать гад собой, больше заниматься, повторять и закреплять пройденные материалы.

"Всю необходимую информацию я получала на уроке от моих учителей, за что я им очень благодарна", - рассказывает Алмаз.



Как отметила студентка, по ее личному опыту при желании можно поступить и без помощи репетиторов.

"Не буду преувеличивать, что я занималась без передышки, не оставляя времени на отдых. Сами понимаете, в таком режиме запомнить все невозможно, даже наоборот, мозг может вовсе отказать воспринимать информацию. Когда у человека есть четкий план, добиться высоких результатов не трудно. Благодаря моим учителям я не терялась в потоке информации, я учила все самое важное и необходимое. Мой сегодняшний успех - это скорее комплексный подход: созданные для учеников и преподавателей условия, труд учителей, мои старания и конечно же, поддержка моей семьи. Было нелегко, но я знаю, что легких путей к успеху не бывает", - добавила она.

По словам девочки, увидеть свое имя в списке президентских стипендиатов было неописуемой радостью: "В этот момент, ты понимаешь, что все твои труды и старания были не напрасны".

А.Ибрагимов

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