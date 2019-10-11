Генпрокуратура Азербайджана очень серьезно расследует жалобы, поступающие из Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с избирательной процедурой.

Об этом на совещании, проведенном для председателей окружных избирательных комиссий, сказал первый заместитель генерального прокурора Рустам Усубов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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