https://news.day.az/society/1164806.html Генпрокуратура Азербайджана расследует жалобы ЦИК
Генпрокуратура Азербайджана расследует жалобы ЦИК
Генпрокуратура Азербайджана очень серьезно расследует жалобы, поступающие из Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с избирательной процедурой.
Об этом на совещании, проведенном для председателей окружных избирательных комиссий, сказал первый заместитель генерального прокурора Рустам Усубов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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