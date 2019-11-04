В Абшеронском районном суде под председательством судьи Эльмана Мамедова вновь отложен бракоразводный процесс по иску Зюмрюд Ягмур против супруга Фуада Гахраманлы. Как передает Day.Az, об этом сообщила в понедельник Trend адвокат Зюмрюд Ягмур Зибейда Садыхова.

Адвокат отметила, что судья вновь перенес процесс, назначив его на 7 ноября.

Напомним, что судебный процесс переносится уже в третий раз.

Отметим, что Зюмрюд Ягмур обратилась в Абшеронский районный суд с иском о расторжения брака с бывшим зампредом ПНФА Фуадом Гахраманлы.

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