https://news.day.az/society/1172426.html Бракоразводный процесс Фуада Гахраманлы и его супруги вновь перенесен
Бракоразводный процесс Фуада Гахраманлы и его супруги вновь перенесен
В Абшеронском районном суде под председательством судьи Эльмана Мамедова вновь отложен бракоразводный процесс по иску Зюмрюд Ягмур против супруга Фуада Гахраманлы. Как передает Day.Az, об этом сообщила в понедельник Trend адвокат Зюмрюд Ягмур Зибейда Садыхова.
Адвокат отметила, что судья вновь перенес процесс, назначив его на 7 ноября.
Напомним, что судебный процесс переносится уже в третий раз.
Отметим, что Зюмрюд Ягмур обратилась в Абшеронский районный суд с иском о расторжения брака с бывшим зампредом ПНФА Фуадом Гахраманлы.
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