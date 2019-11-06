Супруга Огтая Гюльалыева: Он помещен в стамбульскую клинику
Правозащитник Огтай Гюльалыев, попавший в автомобильную аварию в Баку, помещен в стамбульскую клинику "Avrasya Hastanesi".
Об этом в среду сообщила Trend супруга правозащитника Фируза Гюльалыева, передает Day.Az.
"Мы поместили Огтая в клинику "Avrasya Hastanesi", передав его врачам. При перелете серьезных проблем не возникло. Врачи пока расценивают его состояние как нормальное", - сказала она.
Отметим, что сегодня утром Огтай Гюльалыев специальным самолетом был отправлен в Стамбул.
Напомним, что 29 октября около 17:20 водитель Кянан Абдуллаев, работавший таксистом, сбил управляемым им автомобилем "Hyundai Accent" правозащитника Огтая Гюльалыева на пересечении улиц 28 Мая и А.Пушкина в Насиминском районе.
У получившего тяжелое повреждение правозащитника случилось кровоизлияние в мозг. Гюльалыеву 30 октября была сделана операция в "City Hospital". Потом его лечение продолжалось в Республиканской больнице нейрохирургии.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре