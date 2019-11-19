Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за один день является логичным продолжением работ в направлении оздоровления экологии, создании зеленых зон.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал директор Института почвоведения и агрохимии НАНА, член-корреспондент академии Аловсат Гулиев.

По его словам, эта инициатива Мехрибан Алиевой высоко оценена всей общественностью страны, в частности интеллигенцией, деятелями науки.

Гулиев сообщил, что готов оказать любую поддержку для реализации этой инициативы. Он добавил, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева долгие годы вносит значительный вклад в расширение зеленых полос, защиту экологии. Благодаря ее инициативе и заботе на сегодняшний день созданы тысячи гектаров зеленых участков.

Проект "Посадим каждый по дереву" Фонда Гейдара Алиева сыграл знаковую роль в оздоровлении экологии Азербайджана. Очередная инициатива - посадить за один день 650 тысяч деревьев, станет очередным весомым вкладом в оздоровление окружающей среды", - сказал Гулиев.

Отметим, что в конце ноября, по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, в один день будет высажено 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.