Дела по пенсиям лиц определенных категорий по упраздненным Сабаильскому и Ясамальскому филиалам Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана отправлены в Пенсионное управление Госфонда, и с декабря 2019 года выплата их трудовых пенсий будет осуществляться 13 -16 числа каждого месяца, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, передает Day.Az.

Речь идет о лицах, которым назначены льготные пенсии за условия труда, а также, получающих надбавки к трудовым пенсиям за стаж, в том числе, госслужащих, лицах со специальными званиями (сотрудники органов прокуратуры, юстиции и налогов и др.), депутатах Милли Меджлиса, членах ЦИК и Счетной палаты, гражданских сотрудниках органов юстиции, судьях и других категориях, перечисленных в статье 20 закона "О трудовых пенсиях".

С дополнительными вопросами вышеуказанные лица могут обращаться в Пенсионное управление Госфонда.