C 1-го января по 14-е декабря нынешнего года национальным агентством по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) на основе 248-и сигналов (оперативных вызовов) было совершено 216 оперативных и неотложных выездов.

Как передает Day.Az со ссылкой на агенство, на территориях 12-ти домов и дворовых участков, линии соприкосновения, зонах посадки и выпаса скота, обочин, близ железной дороги, каменного карьера, набережной, заповедника, водоканала, школьного двора районов Абшерон, Агджабеди, Агдам, Астара, Балакен, Барда, Джалилабад, Дашкесен, Физули, Гедабек, Геранбой, Хачмаз, Хызы, Ходжавенд, Кюрдамир, Губа, Лянкяран, Огуз, Сальяны, Шамаха, Шамкир, Тертер, Товуз, Уджар, Евлах, Загаталы и городов Баку, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, Шеки, Евлах, Лянкяран, Нафталан были проведены осмотры.

Во время осмотров было обезврежено 1 940 невзорвавшихся боевых снарядов (PHS), 28 717 патронов разных калибров, 12 противопехотных, 27 противотанковых и 41 учебная противотанковая мина. Было проверено 180 770 кв.км наземных и 14 167 кв.км подземных территорий.