В рамках исполнения Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева № 529 от 19 февраля 2019 года "Об упрощении допуска к эксплуатации некоторых многоквартирных зданий" в Баку ускорился процесс ввода в эксплуатацию многих домов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на производственное объединение (ПО) "Азеригаз", передает Day.Az.

В целях оперативного решения вопросов, вытекающих из указа, ПО "Азеригаз" продолжает мероприятия по газификации зданий.

Так, по состоянию на первое декабря 2019 года в 340 жилых домах были обеспечены природным газом 22,094 тысячи квартир, а в ноябре в 80 жилых домах - 4,990 тысячи квартир.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.