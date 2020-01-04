В Баку произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 29 декабря житель Низаминского района Буньятов Парвиз Шираслан оглу (1981 г. р.) с диагнозом отравление был помещен в отдел токсикологии Центра клинической медицины.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь П.Буньятову не удалось. Он сегодня умер в больнице.

По факту ведется расследование.

Отметим, что после того, как П.Буньятов выпил виски в одном из ресторанов, его состояние ухудшилось, и он был доставлен в больницу.