В Азербайджане задержаны 14 человек, производящих контрафактный алкоголь

В Азербайджане привлечены к ответственности 14 человек, которые занимались производством и продажей контрафактной алкогольной продукции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на оперативном совещании, посвященном итогам работ, проделанных органами прокуратуры в 2019 году, и обсуждению предстоящих задач сказал Генеральный прокурор Закир Гаралов.

Он довел до сведения, что в целях охраны здоровья населения и обеспечения эффективного контроля в сфере пищевой безопасности совместно с Агентством пищевой безопасности, Службой государственной безопасности, министерствами внутренних дел и здравоохранения приняты самые жесткие меры по борьбе с правонарушениями в данной сфере.

Закир Гаралов добавил, что в рамках уголовного дела по фактам отравления контрафактными спиртными напитками в последние дни, следствие которого ведется в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры по соответствующим статьям УК, в качестве обвиняемых в производстве спиртных напитков кустарным способом, а также организации их продажи в объектах общественного питания и торговли, обеспечении производителей техническим спиртом и сырьем были привлечены к ответственности 14 человек. Суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия в направлении установления и привлечения к ответственности всего круга виновных продолжаются.