Молодой азербайджанец стал феноменом YouTube в Чехии и готовит фильм о Ходжалинском геноциде - ФОТО - ФОТО

Проживающий в Чехии азербайджанец Эльмар Гамидов на прошлой неделе появился в новостной сводке благодаря снятому в Брно видео, где он узнавал реакцию европейцев на азербайджанскую народную песню "Sarı gəlin".

27-летний азербайджанец родился в Сумгайыте. Прожив некоторое время в России, Эльмар вернулся на родину, где поступил в Бакинский государственный университет на факультет востоковедения. В 2018 году молодой парень уехал в Стамбул. Этот поступок можно назвать авантюрой, так как у него не было знакомых и денег на проживание в братской стране. Но уверенность в себе и надежда на лучший исход помогли ему быстро найти работу.

"Когда-то у меня был шанс остаться жить в США, когда я был там по программе Work and Travel USA в 2011 году. Но меня всегда тянуло в Европу, поэтому я искал работу в этом регионе. После долгих поисков работы я устроился в авиакомпанию в Чехии. Это одна из нескольких стран в Европе, где можно легально найти работу, а также здесь высокий уровень жизни, похожий климат и очень много красивых мест. Я приехал в Чехию в конце апреля 2018 года", - сообщил в беседе с Day.Az Эльмар.

Открыть свой YouTube-канал нашему собеседнику хотелось давно, но стеснение не давало воплотить мечту в реальность. Уверенность в него вселили родные и друзья, которые убедили Эльмара в том, что у него получится создать интересный контент.

"Мой канал называется РаКам ТВ. Название - это сокращение имен моих племянников Расула и Камиля, безумно скучаю по ним, как и по всей семье. Главная идея канала в том, чтобы донести свои мысли, свой взгляд на жизнь до большинства. Я всегда спорил с друзьями, что деньги - это не главное, главное быть Человеком, творить добро. Я хочу говорить о таких простых истинах через социальные эксперименты в Youtube", - признался Э. Гамидов.

Он отметил, что также проводит опросы, связанные с азербайджанской культурой, чтобы познакомить европейцев с нашей страной, ее историей, искусством.

Каналу всего 2 месяца, но он уже набирает популярность в Сети. Эльмар сообщил, что все еще учится тому, как создать более качественное видео.

"Сейчас я готовлюсь снять один очень большой материал в Чехии, посвященный Ходжалинскому геноциду. Считаю, что об этом должен знать весь мир", - отметил в заключение наш соотечественник.

Н. Гасымова