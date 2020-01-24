Российская делегация посетила могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

24 января прибывшая в Баку для участия в конференции "Баку-Москва: диалог культур" российская делегация под руководством первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память Общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была также почтена память всемирно известного певца, народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева, были возложены цветы к его могиле.

В интервью журналистам Михаил Гусман подчеркнул, что Россию и Азербайджан связывают тесные связи как в сфере культуры, так и в других областях. По его словам, проведение таких мероприятий, как "Баку-Москва: диалог культур" играет важную роль в укреплении нашего гуманитарного сотрудничества.

М.Гусман особо отметил, что великий лидер Гейдар Алиев внес большой вклад в установление дружеских и партнерских отношений между Азербайджаном и Россией.