Посольство Казахстана в Азербайджане открыло специальную круглосуточную телефонную линию для граждан Казахстана, находящихся на территории Азербайджана, сказали Trend в посольстве, передает Day.Az.

Сообщается, что специальная телефонная линия была открыта в связи с опасностью распространения коронавируса. Номер телефонной линии: +7 771 725 5555.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 29 января 2020 года общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 5,974 тысячи человек, 132 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.