https://news.day.az/society/1202038.html В Баку из-за гололеда пострадали 5 человек
В Баку из-за гололеда пострадали 5 человек
В связи с погодными условиями в службу скорой помощи Баку поступило 5 обращений, сообщает Trend со ссылкой на Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), передает Day.Az.
У обратившихся людей зафиксированы переломы и ушибы конечностей.
Обратившиеся лица госпитализированы в НИИ травматологии и ортопедии.
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