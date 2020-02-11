В связи с погодными условиями в службу скорой помощи Баку поступило 5 обращений, сообщает Trend со ссылкой на Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), передает Day.Az.

У обратившихся людей зафиксированы переломы и ушибы конечностей.

Обратившиеся лица госпитализированы в НИИ травматологии и ортопедии.