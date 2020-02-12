https://news.day.az/society/1202294.html В Шамахы спасли людей, застрявших на заснеженной дороге
В Шамахы спасли людей, застрявших на заснеженной дороге
Легковой автомобиль застрял на заснеженной дороге в Шамахы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступило обращение о помощи в связи с застрявшим из-за снегопада на дороге легковым автомобилем марки Jeep в селе Дадагюнаш Шамахинского района.
Прибывшие на место происшествия спасательные силы Государственной службы пожарной охраны оказали помощь гражданам.
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