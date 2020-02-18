Бакинское транспортное агентство (БТА) уже давно осуществляет различные меры для урегулирования хаотичного транспортного движения на круге "20 Января" в Баку, сказал Trend пресс-секретарь Агентства Маис Агаев, передает Day.Az.

По его словам, для регулирования движения и устранения плотного транспортного потока на этом кругу разработан проект: "Проект уже передан в Комиссию по безопасности дорожного движения при Кабмине. Кроме того, осуществляются интенсивные меры против незаконной парковки на дорогах около этого круга. На круге 3-го микрорайона и Московском проспекта (бывшая Шамахинка) установлены камеры системы интеллектуального контроля против незаконной парковки. Также на территории каждый день дежурят сотрудники БТА. По периметру круга "20 Января" созданы и стоянки такси".

Агаев добавил, что на этой территории также вдоль тротуаров устанавливаются железные ограждения: "Проведенные наблюдения показывают, что одним из главных факторов, мешающих движению транспорта на круге "20 Января", является хаотичное перемещение пешеходов. Кроме того, на данной территории и на дороге, называемой "Шамахинка", движение также затруднено в связи с незаконными пассажироперевозками. БТА предпринимает меры против случаев незаконной парковки, но для достижения полноценного результата обязательно должны быть предприняты меры и против незаконных пассажироперевозок".