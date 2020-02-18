Среди учащихся общеобразовательных школ Баку стартовал психоинтеллектуальный брейн-ринг, сообщает Day.Az со ссылкой на Управление образования по городу Баку.

Целью Игр, организуемых Центром поддержки образования, является привлечение более пристального внимания к уязвимым группам детей и решению вопросов, связанных с особыми случаями среди школьников, к развитию их талантов и способностей, мировоззрения, интеллектуального уровня, умений дискутировать, анализа речи и представления себя, а также представление коллектива учащихся, которые войдут в соответствующие группы.

Психоинтеллектуальная игра, которую планируется провести в 12 административных районах Баку, состоит из районного и городского туров.

В районном туре команды, состоящие из учащихся VII-IX классов, за определенное время выполняют соответствующие задания. Команды, успешно прошедшие первый тур, получат путевку в городской тур. Победившая команда будет награждена дипломом и подарками.