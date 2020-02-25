1 марта исполняется 100 лет со дня создания Государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ. Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет вашему вниманию материал, посвященный юбилею агентства.

О вехах развития Азербайджанского государственного информационного агентства, первая информация которого увидела свет 2 марта 1920 года

Последнее столетие вошло в историю человечества как период самых больших волнений: образование и падение Советской империи после большевистской революции в России, Вторая мировая война, годы холодной войны... Эти события привели к неоднократной перекройке политической карты мира, невиданным бедствиям и страданиям, наконец, восстановлению 29 лет назад 14 бывшими советскими республиками своей государственной независимости.

После семидесятилетней имперской кабалы над нами взошло солнце свободы. Пройдя сложные испытания, Азербайджан, оказавшийся в свое время перед гамлетовским выбором "быть или не быть", все еще находящийся в состоянии войны с Арменией, смог войти в число развитых стран мира. Именно АЗЕРТАДЖ, созданный Демократической Республикой, написал летопись столетнего пути, на котором было все - победы и потрясения, спады и подъемы. Информация о произошедшем в далеком и недавнем прошлом, когда не было интернета, архивирована на пожелтевших страницах газет, а путь развития, пройденный современным Азербайджаном, и достигнутые им успехи - на сайте агентства.

С чего начал и куда пришел АЗЕРТАДЖ, приступивший к деятельности сто лет назад? Считаю, что взгляд с пяти разных временных позиций может создать полное и отчетливое представление о вековом пути развития.

Начало пути и просуществовавшая всего 58 дней независимость первого национального новостного агентства

Основоположники Азербайджанской Демократической Республики - первой в мусульманском мире демократической республики хорошо понимали необходимость создания национального новостного агентства. 3 марта 1919 года правительство вынесло этот вопрос на обсуждение. Был заслушан доклад председателя Совета министров Фатали хана Хойского и министру просвещения Насиб беку Усуббекову поручили организовать Азербайджанское телеграфное агентство.

Почти год постановление правительства оставалось на бумаге. Причины доподлинно неизвестны (с того времени до наших дней сохранилось очень мало документов), но исходя из сложившейся тогда политико-экономической ситуации можно сделать некоторые предположения. С одной стороны, отсутствие традиций государственности и финансовые трудности, с другой - внутренние и внешние угрозы осложняли реализацию намеченных планов. Что касается геополитической ситуации, то Азербайджан 1918-1920 годов, образно говоря, напоминал одинокий остров в бушующем океане. На него зарились многие. Английский генерал Томсон вместе с войсками обосновался в Баку и не хотел признавать власть Республики. До новостного ли агентства было в столь сложное время?

Руководители Республики были грамотными, интеллигентными людьми. Они понимали роль слова, особенно информации, осознавали, какой большой силой они обладают. Поэтому были настойчивы в стремлении создать телеграфное агентство и вновь вернулись к данному вопросу. 2 февраля 1920 года правительство приняло очередное постановление о вынесении на обсуждение парламента положения об АЗЕРТАДЖ с определенными изменениями.

Согласно архивным материалам, единственным источником информации в республике в то время была Бакинская береговая радиостанция (беспроводной телеграф). Там было всего три аппарата: два передающих и один и передающий, и принимающий. Эти два аппарата принимали не более 70 тысяч слов в сутки. Новости об Азербайджане передавались только по одному аппарату. Как говорится, капля в море. При этом армяне, приобретя телетайп, распространяли в Европе - во Франции, Германии - лживые материалы, очерняющие и дискредитирующие Азербайджан.

Для создания телеграфного агентства нужны были как финансовые средства, техническое оборудование, так и квалифицированные кадры. Естественно, было бы наивным думать, что в республике, только поднимающейся на ноги, будет создано совершенное агентство. Не имея достаточного количества документов о технической базе, творческом составе агентства, трудно судить об этом. Однако очевидно, что в крайне сложных условиях, когда государственных дел было невпроворот, все же появилась возможность создать новостное агентство, и была заложена основа важного дела.

Наконец, спустя неделю после обсуждений в парламенте - 1 марта АЗЕРТАДЖ приступил к деятельности, и на следующий день увидела свет его первая информация. Агентство также готовило ежедневные бюллетени о событиях в республике и работе правительства, которые распространялись как в самой стране, так и за рубежом.

Это были времена, когда над Азербайджаном постепенно сгущались тучи. Очень скоро Азербайджан подвергся большевистской оккупации, и правительство Республики пало. Несмотря на то, что национальное телеграфное агентство просуществовало всего 58 дней, оно смогло вписать свое имя в историю. Уже был заложен фундамент, проторены первые тропы...

Черно-белый след, оставленный семидесятилетним советским режимом в судьбе АЗЕРТАДЖ

До 20-х годов прошлого века мир был свидетелем возникновения и падения многих империй. В то время необходимости в дипломатической маскировке оккупации не было. А когда Азербайджан был оккупирован и на исторической сцене появился СССР, мир изменился, и имперские амбиции приходилось рядить в благородные одежды. Коварная политика прикрывалась лживыми заявлениями.

Некоторые историки характеризуют 1920-1922 годы в Азербайджане как период второй Республики. Это в основном связано с тем, что до включения в состав СССР Азербайджанская Республика отчасти продолжала прогрессивный курс Демократической Республики. К числу предпринятых в то время шагов можно отнести и создание официального информационного агентства. Декретом председателя Совнаркома Наримана Нариманова от 9 июня 1920 года была создана Центральная коллегия печати, в которую было включено Азербайджанское отделение Кавказского краевого отдела Российского телеграфного агентства (АЗКАВРОСТА). Спустя примерно год АЗКАВРОСТА стало самостоятельной структурой - Азербайджанским телеграфным агентством. Первый директор агентства Губад Гасымов, признавая отсутствие журналистского опыта, писал в своих воспоминаниях, что крайне ограниченными были и технические возможности для распространения информации. В то время на одной из бакинских улиц появилась газета "Ишыг", о которой многие из нас, наверное, не слышали. Люди, собравшись перед большим экраном, читали здесь новости агентства.

Во времена бывшего СССР в зависимости от хода событий национальному информационному агентству Азербайджана не раз приходилось сталкиваться с превратностями судьбы. Достаточно вспомнить, что его название менялось семь раз. Одно время информационные агентства трех республик Южного Кавказа были объединены под названием ЗакТА. Названия менялись, но суть оставалась прежней. Так же, как и информационные агентства всех республик бывшего Советского Союза, Азербайджанское телеграфное агентство функционировало в статусе филиала Телеграфного Агентства Советского Союза (ТАСС). Новости передавались из Баку в Москву с помощью азбуки Морзе.

Несмотря на противоречия семидесятилетнего периода, оставленный им в судьбе АЗЕРТАДЖ черно-белый след, агентство продолжало создавать летопись времени. Не столь широкая корреспондентская сеть освещала жизнь республики в пределах своих сил и способностей.

Считаю необходимым отдельно остановиться на годах Второй мировой войны. Работа в условиях войны, стихийных бедствий, экстремальных ситуаций является кульминационной точкой в деятельности информационного агентства и его корреспондентов. Все мы являемся свидетелями и в мировой, и в собственной практике, что даже когда государственные структуры оказываются парализованными, новостные агентства работают, стараясь любыми способами добывать и различными путями распространять информацию.

Что касается 1941-1945 годов, то военные корреспонденты АЗЕРТАДЖ готовили репортажи с передовой, где шли тяжелые бои. Агентство проводило информационную работу в двух направлениях. Готовило материалы как с линии фронта, так и о самоотверженном труде людей в тылу. Эти материалы публиковались в местной печати и во фронтовых газетах.

Поворотная точка в жизни Азербайджана и АЗЕРТАДЖ

За 70 лет, которые наша республика находилась в составе бывшего СССР, она пережила два кардинально отличавшихся друг от друга периода. До 1970-х годов Азербайджан, где господствовали застой и космополитические настроения, считался одной из отсталых окраин Советского Союза.

Июньский пленум 1969 года, назначение руководителем республики Гейдара Алиева, обладавшего национальным духом, высокими организаторскими способностями и твердой волей, стали поворотной точкой в жизни Азербайджана. Спустя некоторое время ритм жизни изменился, во всех сферах, в том числе и в печати, началось невиданное развитие.

1969-1982 годы, когда Гейдар Алиев впервые возглавил Азербайджан, стали также периодом возрождения национального духа и национального самосознания. Еще полвека назад эта гениальная личность, которая уже тогда покорила сердце народа, а затем вошла в число выдающихся государственных деятелей мира, лучше всех понимала мобилизующую и направляющую роль печати для достижения поставленных целей. Поэтому Гейдар Алиев по-особому, с присущей ему чуткостью относился к печати, журналистам. Он также отличался открытостью для печати. Его известное интервью в период работы первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, опубликованное в "Литературной газете" под заголовком "Пусть справедливость верх берет", вызвало резонанс во всем Союзе. Впервые первое лицо открыто подвергло критике в печати недостатки, о которых никто не осмеливался говорить.

АЗЕРТАДЖ, который до Гейдара Алиева также оставался на втором плане, стал выходить на передовые позиции как в республиканском, так и в союзном масштабе, превратился в центр, принимающий информационные выпуски ТАСС и передающий их в республики Южного Кавказа. Материалы, направляемые на русском языке, приходилось оперативно переводить на родной язык. Редакция перевода, возглавляемая виртуозным переводчиком Багиром Сеидзаде, мастерски справлялась с этой напряженной работой, на высоком уровне доводила до местных читателей информацию по различным сферам. Сотрудники агентства в составе корреспондентских бригад выезжали за рубеж, готовили и передавали новости непосредственно с места события.

Спустя некоторое время были предприняты важные шаги по улучшению технического оснащения АЗЕРТАДЖ. Благодаря личному авторитету Гейдара Алиева именно АЗЕРТАДЖ вторым среди информационных агентств союзных республик после Укринформа был оснащен компьютерами. Агентству удалось выйти на передовые позиции с точки зрения как материально-технической базы, так и творческого потенциала.

В советское время возможности во всех отношениях были ограничены. Все зависело от решений Москвы. Директивы спускались из Кремля, бюджет выделялся центральным правительством. Мастерство руководителя заключалось в том, чтобы в существующих узких рамках сделать все возможное, а может, и больше того. Это мог сделать и сделал только такой феноменальный политик, государственный деятель, как Гейдар Алиев. Именно в период пребывания его у власти - в 1969-1982-х годах - наряду с Азербайджаном, большой путь развития прошел и АЗЕРТАДЖ.

Думаю, о далеком прошлом достаточно. А теперь перейдем к новейшей истории.

АЗЕРТАДЖ перед серьезным испытанием: Кровавый Январь, Карабахская война и годы хаоса

В конце 1980-х годов для Азербайджана начались черные дни. С одной стороны, необоснованные территориальные притязания Армении против Азербайджана, сепаратизм, поднявший голову в Нагорном Карабахе на фоне этих притязаний, а с другой - дискриминационная политика и предвзятое отношение центральной власти с каждым днем обостряли ситуацию. Кульминацией стремительно протекавших процессов стало 20 января 1990 года.

Накануне наступления частей советской армии на Баку был взорван энергоблок Азербайджанского телевидения. На следующий день после кровавых событий прекратился выпуск газет. Радио и телевидение не работали, газеты не выходили, волны иностранных радиостанций заглушались. Республика была полностью взята в информационную блокаду. Что делать? Корреспонденты АЗЕРТАДЖ видели путь выхода в подготовке новостных бюллетеней и расклеивании их на стенах в различных местах Баку. Эта работа проводилась после того, как наступало темное время суток. Хотя солдаты империи с наступлением утра срывали листки, население, пусть и частично, могло узнать о происходящем. Та же участь ждала и фотовитрину, отражавшую чудовищные реалии 20 Января.

В начале 1990-х годов военная агрессия Армении против Азербайджана также достигла своего пика. Более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов, на наших землях шла необъявленная война. Силы самообороны не могли устоять перед вооруженным до зубов беспощадным врагом, наши города и села захватывались один за другим. Армянские фашисты учинили в Ходжалы один из самых чудовищных геноцидов века.

В результате вакуума власти, возникшего на фоне данных событий, Азербайджан оказался в тупике. Официальная информация была односторонней, руководство республики и государственные структуры скрывали происходящее от народа. АЗЕРТАДЖ, являющийся основным источником информации, ожидало еще одно сложное испытание. Корреспонденты агентства, направляясь во фронтовую зону, палаточные городки вынужденных переселенцев, готовили материал, старались довести до международной общественности правду о сложившейся бедственной и драматичной ситуации. Агентство вместе с издательством "Азербайджан" подготовило и выпустило ряд книг, в которых раскрывалась суть событий, вызванных коварными намерениями армянских шовинистов и сепаратистов. В них впервые разоблачалась также антиазербайджанская политика советского руководства.

18 октября 1991 года был принят Конституционный акт о государственной независимости Азербайджана. Радость и горечь свободы - как ни парадоксально, нашему народу какое-то время пришлось пережить эти два чувства одновременно. Мало того, что государственная независимость оставалась на бумаге, жаждущие власти некомпетентные руководители привели Азербайджан к краю пропасти, толкнули народ в пекло гражданской войны.

Еще один парадокс. Находившиеся у власти люди, называя себя демократами, в то же время душили свободу слова и мысли. В СМИ, находившихся в монополии государства, в том числе в АЗЕРТАДЖ, запрещено было упоминать имя великого лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Спустя примерно год после восстановления Азербайджаном государственной независимости - 18 декабря 1992 года было возвращено историческое название АЗЕРТАДЖ. Однако из-за безучастности бывшей власти, не имевшей представления о роли информации в жизни общества и государства, агентство переживало очень тяжелые дни. Небольшие бюджетные средства не позволяли не только приобретать современную технику, но и выплачивать зарплату работникам. Несмотря на материальные и моральные трудности, АЗЕРТАДЖ жил, его самоотверженные сотрудники добросовестно выполняли профессиональный долг.

Эта сложная ситуация продолжалась до возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева.

Информационное обеспечение государственной политики: Гейдар Алиев доверял АЗЕРТАДЖ

Значительная часть моей жизни связана с АЗЕРТАДЖ. Почти 30 лет 100-летнего пути прошли перед моими глазами. Следующую часть моей статьи читатели могут воспринимать как заметки живого свидетеля и участника развития, произошедшего за тридцатилетний период.

Великий лидер нашего народа Гейдар Алиев в информационном обеспечении государственной политики отдавал предпочтение АЗЕРТАДЖ, доверял ему, относился с особой заботой. Поэтому спустя некоторое время после возвращения к руководству республикой - 3 марта 1995 года он подписал Указ о реорганизации агентства. Согласно документу, АЗЕРТАДЖ был присвоен статус государственного информационного органа, выделены солидные бюджетные средства.

Вслед за этим - 29 июня 1996 года был подписан другой документ - Распоряжение Президента об улучшении работы АЗЕРТАДЖ. Для агентства была закуплена современная техника, открыты первые корреспондентские пункты за рубежом. Наконец, на основании Указа об усовершенствовании деятельности АЗЕРТАДЖ от 17 января 2000 года, было принято решение о доведении материально-технической базы агентства до уровня современных требований, оснащении корпунктов в зарубежных странах необходимым техническим оборудованием, 50-процентном повышении заработной платы сотрудников.

В целом, в 1995-2002 годах великий лидер подписал шесть указов и распоряжений, связанных с нашим агентством. Это - наглядный показатель значения, придаваемого Гейдаром Алиевым АЗЕРТАДЖ в информационном обеспечении государственной политики, учета его особой важности и роли. Эти внимание и забота вытекали также из веры и доверия Гейдара Алиева агентству. А мы, в свою очередь, работали днем и ночью, чтобы оправдать это доверие.

Мне посчастливилось освещать, можно сказать, все встречи великого лидера с главами государств и правительств, высокопоставленными лицами, начиная с первой встречи с иностранными дипломатами, проведенной 11 июня 1993 года в здании Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана, его зарубежные визиты, проведенные переговоры. Я - свидетель того, с каким восхищением лидеры таких супердержав как США, Великобритания, Франция, всемирно известные политики, писатели говорили о Гейдаре Алиеве, как высоко оценивали его заслуги перед Азербайджаном и тюркским миром в целом. Услышанные мною и записанные в блокноте эти мысли впоследствии составили основу изданной по линии АЗЕРТАДЖ книги под названием "Человек, восхитивший мир".

Это тоже феномен: великий лидер лично интересовался тем, что и как я пишу. Часто вызывая меня к себе, направлял, давал рекомендации. В то время в азербайджанской печати не было традиции и опыта освещения деятельности главы государства, поэтому это были настоящие уроки журналистики. Корреспондент, возвратившись со встреч и переговоров, проведенных теми, кто руководил республикой до него, испытывал неимоверные трудности, так как ни у кого из находившихся у власти лиц не было опыта государственной деятельности. Ни одна процедура, начиная от обычных протокольных правил до переговоров, не отвечала международным стандартам, не умещалась в дипломатические рамки. Информация, состоящая из несколько сухих предложений, естественно, не могла устроить читателя. Дефицит информации, словно, создавал черный занавес между руководителем и народом. О какой политической публицистике можно было говорить в таких условиях? Основы жанра политической публицистики в азербайджанской печати были заложены после 1993 года - в годы правления Гейдара Алиева.

Считаю это темой отдельного разговора.

Уроки журналистики Гейдара Алиева

Выступления, речи великого лидера на самые различные темы, переговоры, проведенные им с главами государств и правительств на высшем уровне, являются неподражаемым примером политической публицистики с точки зрения стиля изложения, совершенства и чистоты языка, ясной логики мысли. Он не пользовался заранее написанными готовыми текстами, а настраивался на атмосферу в аудитории. Превращая эти выступления, каждое из которых производило впечатление совершенного произведения, из устной речи в письменный текст, мы отправляли его в печать, на радио и телевидение. Для того, чтобы довести их до читателей без задержки, мы часто работали до утра.

Здесь было бы уместно подчеркнуть интересный момент, о котором многим неизвестно. Великий лидер лично просматривал подготовленные для печати тексты своих выступлений, вносил правки редакционного характера. Помню, звонил в полночь и поручал изменить то или иное слово или предложение.

Распространенные АЗЕРТАДЖ тексты данных речей и выступлений были включены в 46 книг выпущенного "Азернешр" в изящном оформлении многотомника "Наша независимость вечна", ответственным за выпуск которого являлся видный ученый-философ, академик Рамиз Мехтиев, и мы по справедливости гордимся этим. Гордимся тем, что эту славную историю написал коллектив АЗЕРТАДЖ. Считаю, что глубоко содержательные речи и выступления Гейдара Алиева, как лучший образец политической публицистики, могут и непременно должны преподаваться на факультете журналистики.

Мои коллеги, сопровождавшие в то время Президента в зарубежных поездках, также подтвердят, что Гейдар Алиев давал нам уроки журналистики: неторопливо разъяснял, с чего следует начинать информацию, как отличить основной момент и факт от второстепенного. Таким образом мы шаг за шагом изучали в школе Гейдара Алиева современные стандарты журналистики, особенно политической публицистики, тонкости освещения на должном уровне деятельности главы государства.

Как я уже отметил, великий лидер доверил АЗЕРТАДЖ освещение всех вопросов, связанных с государственной жизнью. Он снял с повседневной деятельности главы государства завесу "тайны", являвшуюся наследием прошлого. Говорил: куда бы я ни пошел, с кем бы ни встречался, ни говорил, пишите обо всем, чтобы народ знал все детали.

Гейдар Алиев вернулся к руководству Азербайджаном в очень сложное время. Перед властью стояли такие трудные задачи, как вывод республики из глубокого политико-экономического кризиса, прекращение военной агрессии врага, популяризация Азербайджана в мире, защита национальных интересов. Поэтому народ до мельчайших подробностей хотел знать о деятельности руководителя, которого считал своим спасителем. Учитывая этот справедливый интерес, глава государства доверил АЗЕРТАДЖ миссию полного информирования народа.

Традиция, основа которой была заложена в те годы, и сегодня продолжается и дополняется новыми оттенками благодаря усилиям пресс-секретаря Президента, профессионала официальной информации Азера Гасымова. Агентство детально освещает выступления и речи, встречи, зарубежные визиты Президента Ильхама Алиева, проводимые им переговоры, и в тот же день доносит их до читателя, независимо от масштаба и объема. Это одновременно является непосредственной функцией АЗЕРТАДЖ и вытекает из его статуса. Ведь агентство - еще и медиа-структура, которая пишет историческую летопись народа. Кстати, именно на основе материалов АЗЕРТАДЖ подготовлены увидевшие свет на сегодняшний день 95 книг многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель", выпущенного "Азернешр" под руководством академика Рамиза Мехтиева.

АЗЕРТАДЖ на глобальном информационном пространстве

"Коллектив АЗЕРТАДЖ, наряду с достойным продолжением благородных патриотических традиций нашей национальной журналистики, должен настойчивее работать для того, чтобы занять достойное место в мировом информационном пространстве". Это цитата из поздравительного послания Президента Гейдара Алиева, адресованного в 2000 году нашему коллективу по случаю 80-летнего юбилея агентства. С того времени рекомендация великого лидера, носящая программный характер, стала одним из приоритетных направлений нашей деятельности. В течение минувших 20 лет наш коллектив решительно и уверенно шел к этой цели, были достигнуты высокие результаты. Поскольку это очень широкая тема, ограничусь приведением нескольких характерных моментов.

Сегодня, когда влияние информации на мировую политику возросло, когда производителей новостей с каждым днем становится все больше, когда социальные сети входят в нашу жизнь, занять место на международном медиа-пространстве не так просто. На собственном опыте могу сказать, что для этого необходимо постоянно работать, в первую очередь, получить признание как источник надежных и достоверных новостей, завоевать доверие коллег.

За последние годы АЗЕРТАДЖ подписал договоры о сотрудничестве почти с 50 зарубежными новостными агентствами, ведет информационный обмен со 150 агентствами. Среди них - ведущие агентства со всех континентов, в том числе ТАСС (Россия), Синьхуа (Китай), Анадолу (Турция), ИРНА (Иран), АНСА (Италия), Киодо (Япония), Рёнхап (Республика Корея), ТЕЛАМ (Аргентина), СПА (Саудовская Аравия), Укринформ (Украина), БЕЛТА (Беларусь), Казинформ (Казахстан) и другие влиятельные производители информации. В рамках Совета Всемирного конгресса новостных агентств и Европейского альянса новостных агентств (EANA) мы также тесно сотрудничаем с агентствами Associated Press, Reuters, Press Association, DPA.

АЗЕРТАДЖ, принятый в 2004 году в Организацию информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), в 2008 году - в Европейский альянс новостных агентств, также является одним из учредителей Ассоциации национальных информационных агентств (АНИА) стран-членов Содружества Независимых Государств, Объединения тюркоязычных новостных агентств (ТКА), Ассоциации национальных новостных агентств стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества (BSANNA).

Одно из самых знаменательных событий в жизни агентства произошло в 2016 году. Под патронатом Президента Ильхама Алиева, при поддержке первой леди Мехрибан Алиевой в Баку Фондом Гейдара Алиева и АЗЕРТАДЖ на высоком уровне были организованы основные форумы одновременно двух авторитетных международных организаций - V Всемирный конгресс новостных агентств и XVI Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, наше агентство было избрано руководителем обеих структур. Тем самым имя Азербайджана и АЗЕРТАДЖ навсегда было вписано в историю мировой прессы.

Эти форумы с участием 200 представителей из 80 стран с пяти континентов и более 100 ведущих новостных агентств оставили глубокий след в памяти. Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в открытии конгресса, его выступление с обстоятельной речью, прием после этого группы участников придали особое звучание данным глобальным форумам. Как отметил глава государства во вступительной речи, проведение в Баку Всемирного конгресса новостных агентств является показателем высокой оценки деятельности и достижений Азербайджана в области развития независимых медиа.

АЗЕРТАДЖ постепенно все увереннее выходит в мировое новостное пространство, шагает в одном ряду с гигантами информации. Это, естественно, обусловлено возрастающим интересом к динамично развивающемуся Азербайджану, растущим авторитетом нашей страны в мире. Под руководством харизматичного лидера Президента Ильхама Алиева Азербайджан непрерывно модернизируется. Проводимые в нашей стране реформы привлекают внимание и получают высокую оценку всего мира. Атмосфера обновления влияет и на медиа страны. Благодаря поддержке главы государства АЗЕРТАДЖ оснащен самыми современными информационными технологиями. Руководство и представители агентства получили возможность регулярно участвовать в медиа-форумах высокого уровня. В то же время многие информационные гиганты мира заинтересованы в сотрудничестве с национальным информационным агентством современного Азербайджана. Среди них хочу особо отметить англоязычную газету China Daily. Газета, имеющая более ста миллионов печатных и онлайн абонентов, только за последние несколько месяцев опубликовала на своем сайте две крупные аналитические статьи АЗЕРТАДЖ. Таким образом, миллионы людей на планете получили из первоисточника подробную информацию о политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, успехах Азербайджана, осуществляемых в нашей стране реформах.

Агентства, с которыми мы сотрудничаем, без исключения получают информацию об Азербайджане от АЗЕРТАДЖ. Как я уже сказал, в их число входит и основной производитель информации такой огромной страны, как Китай - Синьхуа. Во время встречи в сентябре 2018 года с делегацией во главе с главным редактором агентства в статусе министра Хи Пингом Президент Ильхам Алиев высоко оценил сотрудничество Синьхуа и АЗЕРТАДЖ. После того визита китайских коллег в Баку обмен новостями между нашими агентствами еще более интенсифицировался. Как результат сотрудничества, АЗЕРТАДЖ получил статус члена-учредителя платформы экономическо-информационного партнерства "Один пояс, один путь" и права пользоваться всеми привилегиями этой гигантской платформы.

Хотелось бы завершить эту тему следующим фактом: только в прошлом году на сайтах международных и региональных медиа-структур, в которые входит АЗЕРТАДЖ, национальных информационных агентств, с которыми его связывают партнерские отношения, было опубликовано около 15 тысяч новостей, видео и фотографий об успехах, достигнутых Азербайджаном в общественно-политической, социально-экономической, научно-культурной и других сферах.

Азербайджан является небольшим и молодым государством, вдобавок живет в условиях войны с Арменией. Враг одновременно ведет против нас информационную войну. В такое судьбоносное время, когда армянская пропагандистская машина изо всех сил тиражирует ложь, доведение до мира исторических реалий об Азербайджане и Нагорном Карабахе является важнейшей задачей нашей национальной прессы. Прекрасный пример этого мы увидели на панельных обсуждениях, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, опираясь на исторические факты и неопровержимые аргументы, развеял в пух и прах ложь и домыслы премьер-министра Армении Никола Пашиняна, фальсифицированные армянские мифы. Выражаясь языком шахмат, Пашинян, оказавшись в матовой ситуации, выглядел беспомощным перед железной логикой главы нашего государства.

Наш Президент, в хорошем смысле слова, преподал урок и нам, журналистам. Он показал, что в информационной войне настало время проявить решительность, перейти от оборонительной к наступательной тактике. АЗЕРТАДЖ, сделав вывод из панельного обсуждения, начал активизировать свою деятельность в этом направлении. Представленность в международных медиа-структурах, партнерские связи с мировыми СМИ позволяют нам распространять азербайджанские реалии на как можно более обширном географическом пространстве, и мы стараемся максимально использовать эти возможности.

АЗЕРТАДЖ в век интернета: вызовы времени и современные тренды

С появлением интернета в Азербайджане перед медиа, особенно электронными средствами информации, открылись бескрайние возможности. Как объем, так и оперативность выпуска новостей невообразимо увеличились. Достаточно отметить следующий факт: если до создания веб-сайта мы могли ежедневно выпускать не более 60-70 новостей, то сегодня этот показатель увеличился более чем в десять раз. АЗЕРТАДЖ ежедневно готовит и распространяет по своим каналам около 700 информаций, видео- и фотоновостей.

Нынешний год является юбилейным и для веб-сайта АЗЕРТАДЖ. В 2000 году агентство запустило свой первый веб-ресурс. В первое время наш сайт функционировал на трех языках - азербайджанском, английском и русском. Впоследствии веб-ресурс неоднократно обновлялся в соответствии с требованиями времени, был представлен в новом дизайне и с новыми технологиями. В настоящее время агентство располагает пятью веб-ресурсами и двумя веб-сервисами (интерактивной картой), тремя мобильными приложениями.

Безусловно, веб-ресурс АЗЕРТАДЖ как основного поставщика информации в стране должен быть надежным и устойчивым к кибератакам. Мы с честью преодолели и это испытание, представляющее жизненно важное значение. Во время апрельских боев 2016 года наш сайт подвергался непрекращающимся атакам армянских хакеров. Однако, как они ни пытались, им не удалось нанести вред нашему веб-ресурсу.

В настоящее время сайт агентства функционирует на 8 языках. У нас также веб-ресурс на пяти языках для распространения видеоинформации. Шесть лет назад мы создали "Детский портал знаний". В этом ряду можно отметить также наш фотосайт и ресурсы для людей со слабым зрением.

Наряду с веб-ресурсами мы придаем особое значение новым трендам. Когда только появились социальные сети, складывалось впечатление, что традиционные медиа утратят свои позиции и актуальность. Позднее многие поняли, что социальная сеть - это не журналистика. Новость без автора подобна анонимному письму. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что социальные сети никогда не смогут заменить профессиональную журналистику. Однако считаю, что традиционные медиа должны использовать онлайн-платформы, потому что там сосредоточена их аудитория, в то же время при правильном использовании социальные сети являются потенциальным источником информации.

АЗЕРТАДЖ приступил к построению работы в социальных сетях еще в 2011 году, для этого было создано специальное подразделение. В настоящее время у нас более 30 профилей в социальных сетях и мессенджере. Один из наших приоритетов - добиться их динамичного роста.

В нынешнее время тандем социальных сетей и мобильных технологий оказывает сильное влияние на информационное дело. Как информационное агентство мы держим в центре внимания эти две технологические тенденции. Мы обеспечили доступность всех наших веб-ресурсов и их удобство для пользователей, ведем постоянную работу в данном направлении. Результат налицо: в 2019 году обращения к нашим информационным ресурсам посредством мобильных устройств увеличились на 50 процентов, а просмотр видеоновостей - на 75 процентов. 83 процента просмотров видеоновостей на наших каналах в YouTube приходится на долю мобильных устройств.

Согласно последней статистике, в Азербайджане около 5 миллионов пользователей мобильного интернета. Примерно 3,2 миллиона человек регулярно пользуются Facebook и Instagram. 96 процентов использования Facebook приходится на долю мобильных устройств. Это своего рода мировая тенденция. По статистике 2019 года в глобальном масштабе 98 процентов пользователей Facebook заходят на свои профили через мобильные устройства. Это, в свою очередь, оказывает влияние на такие параметры, как производство и потребление, распространение, скорость информации, нацеливает нас на обеспечение большей привлекательности мобильных ресурсов, превращение их в более совершенную платформу.

Еще один вызов времени связан с мультимедиа и видеоновостями. Служба видеоновостей в АЗЕРТАДЖ была создана 22 апреля 2010 года на основании Распоряжения Президента Ильхама Алиева. Глава государства, подчеркнув важность применения новых технологий, признал необходимым развитие данной сферы. Первая специализированная студия видеоновостей в стране была применена именно в АЗЕРТАДЖ, и мы, наряду с традиционными информационными материалами, стали распространять также видеоновости. С того времени прошло 10 лет, и сегодня все видят, что видеоформат является трендом в глобальном масштабе. Именно этот шаг, нацеленный в будущее, вывел наше агентство на передовые позиции среди производителей видеопродукции. Сейчас у нас есть отдельный видеопортал. АЗЕРТАДЖ является единственным в регионе агентством, распространяющим видеоновости на 5 языках (азербайджанском, английском, русском, французском и немецком). Видео о важных государственных мероприятиях, визитах Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, мероприятиях с их участием, проведенных встречах, наряду с сайтом распространяются и на наших каналах в YouTube. На сегодняшний день на наших видеосайтах размещены тысячи интервью и репортажей. Здесь можно найти видеоматериалы, касающиеся всех сфер жизни страны.

Определенные тренды нашего времени продиктованы социальными сетями. Это проявляется в основном в формах подачи информации, которые 10 лет назад казались невообразимыми. К примеру, видеоформат, подготовленный в Instagram для "Истории", рассчитан исключительно на размеры экрана мобильных устройств. Тандем социальных сетей и мобильных устройств привносит в мультимедийную журналистику совершенно новые подходы. Учитывая данный тренд, наше агентство широко использует эти форматы. Неслучайно наши видео являются одним из наиболее популярных видов продукции в социальных сетях агентства.

Наряду с видеоновостями, мы готовим и другую мультимедийную продукцию. Это - инфографика, слайд-шоу, видеографика, видео "360". В видео мы используем технологию Amazon для преобразования текста в речь на иностранных языках с помощью нейросети. Данное программное обеспечение, представленное компанией нашему агентству, основано на самоизучающей технологии. Искусственный интеллект стал доступен и для информационных агентств. Подготовка новостей и даже видео искусственным интеллектом - реалии нашего времени. АЗЕРТАДЖ намерен направить дальнейшую деятельность именно на применение передовых технологий.

Позитивные результаты проделанной работы находят реальное отражение в количестве просмотров новостей. В 2019 году число обращений к новостям, фото и видео на веб-ресурсах нашего агентства, его страницах в социальных сетях и порталах международных медиа-организаций, членом которых оно является, увеличилось на 73 процента. Это значительно превысило даже прогнозы. Та же тенденция наблюдается и в просмотрах видеоновостей.

Некоторые размышления о месте и роли АЗЕРТАДЖ в прессе страны

Информация - мощное оружие. Она обладает мобилизующим влиянием в позитивном смысле и разрушительной силой - в негативном. Новости, имеющие коварные намерения, могут столкнуть народы, религии, создать конфликты, противостояния. Неслучайно фейк-новости превратились сегодня в глобальную проблему, вызывающую беспокойство всего мира.

Что касается Азербайджана, то общенациональный лидер Гейдар Алиев определил три основных принципа нашей национальной печати: служение государственности, пропаганда идеологии азербайджанства и уважение общечеловеческих ценностей. АЗЕРТАДЖ идет по намеченному Гейдаром Алиевым пути. Его место и роль в прессе страны необходимо оценивать, в первую очередь, исходя именно из этих критериев.

Сегодня в Азербайджане полностью обеспечена свобода слова и печати. Количество новостных агентств, газет и журналов, телерадиоканалов превышает 5 тысяч, а количество интернет-порталов - 20 тысяч. В такое время ничего не исключается. Кто-то может выступать исходя из групповых, кто-то - из личных интересов. Или кто-то гонится за дешевой сенсацией, пытаясь таким образом собрать аудиторию, заработать рейтинг.

Свобода печати, безграничные возможности, созданные ИКТ, многое изменили и меняют в нашей жизни. Однако у информации, так же, как и 100 лет назад, есть неизменные критерии. Это - достоверность, объективность и беспристрастность новости. Несмотря на острую конкуренцию между СМИ, АЗЕРТАДЖ всегда верен этим принципам. Он никогда не распространяет непроверенную, неуточненную информацию, не гонится за сенсацией или искусственным рейтингом. Взамен завоевывает веру и доверие читателей. "Если АЗЕРТАДЖ написал, значит, это правда", - эти слова, услышанные нами из уст людей, самая большая награда для нас, показатель успеха.

Интернет глобализировал новостное пространство. Сегодня в любой точке мира можно отслеживать любой сайт. Блистать, привлекать внимание среди сайтов, которых чуть ли не больше, чем звезд на небе, дано далеко не всем агентствам. Хотя АЗЕРТАДЖ в этом отношении опередил многие новостные агентства нашей страны, он прибегает ко всем возможным средствам для большего доведения до мира азербайджанских реалий. К этим средствам можно отнести сотрудничество почти со 150 иностранными новостными агентствами, постепенно расширяющийся информационный обмен, активное участие в международных медиа-структурах.

Один из основных факторов, характеризующих место и роль АЗЕРТАДЖ в медиа страны, связан с вниманием, уделяемым в свое время ему великим лидером, а затем - Президентом Ильхамом Алиевым, поддержкой Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Благодаря этому вниманию и поддержке наше агентство оснащено самыми современными технологиями. В настоящее время в зарубежных странах функционирует 21 корпункт АЗЕРТАДЖ. Наши собственные корреспонденты регулярно выступают в печати стран, в которых работают, со статьями об Азербайджане. Новый офис, построенный по Распоряжению Президента, в ближайшее время будет передан в распоряжение нашего коллектива.

Конечно, за каждым сегодняшним успехом АЗЕРТАДЖ, наряду с напряженным трудом и творческими поисками, в первую очередь, стоят целенаправленная политика Президента Ильхама Алиева, растущий авторитет нашей страны в мире, коренные реформы, охватывающие все сферы жизни. Достаточно отметить, что в ежегодном отчете "Индекс инклюзивного развития" Всемирного экономического форума Азербайджан поднялся на третье место среди 80 развивающихся стран. Коллектив нашего агентства старается строить свою работу в соответствии с невиданным развитием страны, довести информационное дело до уровня международных стандартов. Не довольствуясь достигнутыми успехами, он мобилизует все силы и умения на достойное выполнение задач, поставленных главой государства перед национальной печатью. Обновление и только обновление - вот наша цель на сегодня и на будущее.

Таким образом, мы постарались взглянуть на столетний путь развития АЗЕРТАДЖ с пяти разных временных позиций. Коротко рассмотрели путь, пройденный им в период Демократической Республики и в советское время, в годы руководства великого лидера Гейдара Алиева, после восстановления государственной независимости. Наконец, ознакомили читателей с сегодняшним АЗЕРТАДЖ. Даже беглый взгляд на историю позволяет увидеть, что, независимо от общественно-политического строя, противоречий времен, сменявших друг друга периодов спада и подъема, путь, пройденный за минувшие 100 лет - это путь служения Родине и народу, приверженности исконным и извечным ценностям журналистики.

Аслан Асланов,

председатель Правления АЗЕРТАДЖ,

вице-президент OANA