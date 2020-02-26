В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида руководство, преподаватели, студенты и администрация Бакинской высшей школы нефти (БВШН) посетили памятник "Крик матери" на проспекте Ходжалы, который был воздвигнут в память о жертвах Ходжалинской трагедии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Затем состоялось памятное мероприятие, посвященное 28-й годовщине Ходжалинского геноцида. Вначале участники мероприятия почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания.

Выступившие на мероприятии отметили, что Ходжалинский геноцид, совершенный в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, является одной из самых страшных человеческих трагедий 20-го века. Также было отмечено, что правительство Азербайджана предприняло ряд решительных шагов, чтобы это преступление против человечности получило международную политическую и правовую оценку и чтобы были предприняты широкомасштабные усилия для информирования мирового сообщества о Ходжалинском геноциде.

Выступая на мероприятии, доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН, доктор философских наук Аламдар Шахвердиев проинформировал присутствующих обо всех исторических деталях Ходжалинского геноцида.

Затем состоялся показ фильма "Дети войны".

В целом, в результате нападения и захвата города было убито 613 человек, включая 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного.