В Азербайджане в связи с коммунальными услугами будет создан единый call-center.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос отражен в "Национальном плане действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиев.

В Плане отмечается, что меры по созданию call-center будут приняты в 2020-2022 годах Кабинетом министров и ОАО "Азеришыг".

Наряду с этим, в этом году в законодательстве будут усовершенствованы положения в соответствие с современными стандартами нормативов, а также действующих технических норм и требований по выдаче технических условий ведомствами, отвечающими за снабжение газом, водой и электроэнергией, а также пункты в связи с подсчетом выплат на реконструкцию соответствующей инфраструктуры и определением общей стоимости осуществленных работ.