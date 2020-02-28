Несмотря на распространение коронавируса в Иране, граждане Азербайджана продолжают посещать эту страну.

Как передает Day.Az, об этом в ходе брифинга для представителей СМИ сказала член оперативного штаба при Кабмине Ягут Гараева.

"Все еще есть случаи посещения Ирана азербайджанскими гражданами, а по возвращении - они пытаются уклониться от проверок. Они должны понимать, что эти проверки ведутся для того, чтобы обеспечить их безопасность и здоровье. Эффективность проделанных работ зависит не только от нас, но и граждане должны помогать нам в этом деле", - сказал Джалал Исаев.