https://news.day.az/society/1207391.html Некоторые граждане Азербайджана все еще посещают Иран - оперативный штаб
Некоторые граждане Азербайджана все еще посещают Иран - оперативный штаб
Несмотря на распространение коронавируса в Иране, граждане Азербайджана продолжают посещать эту страну.
Как передает Day.Az, об этом в ходе брифинга для представителей СМИ сказала член оперативного штаба при Кабмине Ягут Гараева.
"Все еще есть случаи посещения Ирана азербайджанскими гражданами, а по возвращении - они пытаются уклониться от проверок. Они должны понимать, что эти проверки ведутся для того, чтобы обеспечить их безопасность и здоровье. Эффективность проделанных работ зависит не только от нас, но и граждане должны помогать нам в этом деле", - сказал Джалал Исаев.
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