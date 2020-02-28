https://news.day.az/society/1207396.html Не следует отправлять в школу заболевших детей - Призыв оперативного штаба
Не следует отправлять в школу заболевших детей - Призыв оперативного штаба
Не следует отправлять в школу больных детей.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом в ходе брифинга оперативного штаба при Кабмине для представителей СМИ сказал главный инфекционист республики Джалал Исаев.
Он отметил, что это играет важную роль в деле предупреждения распространения любых вирусов.
"Речь не идет об одном лишь коронавирусе. В целом, для недопущения распространения ОРВИ, не следует отправлять в школу больных детей", - сказал Исаев.
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