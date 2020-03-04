https://news.day.az/society/1208649.html В Гяндже два подростка упали в костер в «Од Чершенбеси»
В Гяндже два подростка упали в костер в «Од Чершенбеси»
В Гяндже 14-летний подросток получил ожоги, упав в праздничный костер в "Од Чершенбеси".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Шейха Бахаддина.
Пострадавший Мехдиев Али Ильхам оглу госпитализирован с ожогами первой и второй степени в области лица и рук, его состояние оценивается как неудовлетворительное.
Другой аналогичный случай произошел на улице Микаила Гусейнова. С ожогами верхних конечностей в больницу доставлен Аббасов Рашад Ризван оглу 2006 г.р., состояние пациента оценивается как средней тяжести.
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