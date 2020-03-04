В Гяндже 14-летний подросток получил ожоги, упав в праздничный костер в "Од Чершенбеси".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Шейха Бахаддина.

Пострадавший Мехдиев Али Ильхам оглу госпитализирован с ожогами первой и второй степени в области лица и рук, его состояние оценивается как неудовлетворительное.

Другой аналогичный случай произошел на улице Микаила Гусейнова. С ожогами верхних конечностей в больницу доставлен Аббасов Рашад Ризван оглу 2006 г.р., состояние пациента оценивается как средней тяжести.