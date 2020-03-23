Скончался заслуженный архитектор Азербайджана Назим Гаджибеков

23 марта скончался Назим Гаджибеков - заслуженный архитектор, лауреат Госпремии Азербайджана и кавалер ордена "Шохрат".

Как передает Day.Az, Гаджибеков являлся сыном легендарной актрисы, исполнительницы народных песен и мугама, заслуженной артистки Джахан Талышинской.

На протяжении долгих лет работая в проектных институтах, Назим Гаджибеков дослужился с должности архитектора до директора. Благодаря своему опыту и способностям оказал влияние на творчество сотен архитекторов.

С 1956 года Назим Гаджибеков являлсяся членом Союза архитекторов Азербайджана. В разные годы работал заместителем Председателя Правления Союза, главным советником и других должностях. За проект дворца "Гюлистан" был удостоен Государственной премией.

Allah rəhmət eləsin.