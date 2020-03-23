Скончался заслуженный архитектор Азербайджана Назим Гаджибеков
23 марта скончался Назим Гаджибеков - заслуженный архитектор, лауреат Госпремии Азербайджана и кавалер ордена "Шохрат".
Как передает Day.Az, Гаджибеков являлся сыном легендарной актрисы, исполнительницы народных песен и мугама, заслуженной артистки Джахан Талышинской.
На протяжении долгих лет работая в проектных институтах, Назим Гаджибеков дослужился с должности архитектора до директора. Благодаря своему опыту и способностям оказал влияние на творчество сотен архитекторов.
С 1956 года Назим Гаджибеков являлсяся членом Союза архитекторов Азербайджана. В разные годы работал заместителем Председателя Правления Союза, главным советником и других должностях. За проект дворца "Гюлистан" был удостоен Государственной премией.
Allah rəhmət eləsin.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре