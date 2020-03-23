https://news.day.az/society/1215397.html На месяц полностью ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшерон
На месяц полностью ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшерон
С полуночи и до 20 апреля в Азербайджане объявляется особый карантинный режим.
В этот период, как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, полностью ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшерон за исключением грузовых автомобилей, спецтехники, скорой помощи.
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