На месяц полностью ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшерон

С полуночи и до 20 апреля в Азербайджане объявляется особый карантинный режим.

В этот период, как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, полностью ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшерон за исключением грузовых автомобилей, спецтехники, скорой помощи.