Посол Великобритании в Азербайджане присоединился к кампании "Чистые руки"

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп присоединился к кампании #TəmizƏllər ("Чистые руки").

Как передает Day.Az, эстафета была передана дипломату министром образования Джейхуном Байрамовым.

Джеймс Шарп пригласил главу офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мелек Чакмак присоединиться к данной инициативе.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

