https://news.day.az/society/1216247.html Посол Великобритании в Азербайджане присоединился к кампании "Чистые руки" - ВИДЕО
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Посол Великобритании в Азербайджане присоединился к кампании "Чистые руки" - ВИДЕО
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп присоединился к кампании #TəmizƏllər ("Чистые руки").
Как передает Day.Az, эстафета была передана дипломату министром образования Джейхуном Байрамовым.
Джеймс Шарп пригласил главу офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мелек Чакмак присоединиться к данной инициативе.
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