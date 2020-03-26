В Азербайджане обнародовано расписание видеоуроков на 27 марта

Обнародовано расписание на 27 марта телеуроков, транслируемых при поддержке министерства образования на канале Mədəniyyət (Культура). Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве.

Согласно информации, для азербайджанского сектора в 10:00 начнется урок физической культуры; в 10:15 - Азербайджанский язык, Математика, Английский язык, Биология для XI классов; в 11:05 - Азербайджанский язык, Математика, История Азербайджана для V классов; в 11:40 - Азербайджанский язык, Математика, Познание мира для I классов; в 12:05 - Азербайджанский язык, Математика, Познание мира для II классов; в 12:30 - Азербайджанский язык, Математика, Познание мира для; в 12:55 - Азербайджанский язык, Математика, Изобразительное искусство для IV классов.

Для русского сектора в 14:00 - Русский язык, Математика, Познание мира для II классов; в 14:15 - Русский язык, Математика, Химия для VIII классов; в 15:00 - Физика, Биология, География для IX классов.