В Азербайджане полностью закрыли кафе и рестораны

В период особого карантинного режима в Азербайджане закрываются все кафе и рестораны. Доставка еды остается без ограничений.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров, распространенном в пятницу.

Напомним, что особый режим будет усилен с 00:00 29 марта.