https://news.day.az/society/1216814.html В Азербайджане полностью закрыли кафе и рестораны
В Азербайджане полностью закрыли кафе и рестораны
В период особого карантинного режима в Азербайджане закрываются все кафе и рестораны. Доставка еды остается без ограничений.
Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров, распространенном в пятницу.
Напомним, что особый режим будет усилен с 00:00 29 марта.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре