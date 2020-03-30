https://news.day.az/society/1217706.html ЮНИСЕФ: Одно из лучших решений в условиях угрозы коронавируса - оставаться дома
ЮНИСЕФ: Одно из лучших решений в условиях угрозы коронавируса - оставаться дома
Одно из лучших решений, которое может быть принято сегодня в условиях угрозы коронавируса - это оставаться дома, демонстрировать ответственное отношение и соблюдать социальную дистанцию, сообщает Day.Az со ссылкой на ЮНИСЕФ.
Как отмечается, для детей отказ от прогулок, от общения с ровесниками может стать особенно трудным, поэтому планирование их досуга будет полезным с точки зрения их развития даже в этих условиях: "Создавайте для них ежедневную программу и соблюдайте ее, готовьте идеи для игр. Будьте креативными родителями, и не забывайте, что продолжительное пребывание дома и совместные занятия позволят укрепить вашу связь с ребенком".
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