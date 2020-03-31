Народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов: Всем нужно проявить ответственную гражданскую позицию и не выходить из дома

Сегодня весь мир переживает тяжелые времена, стремительно распространяется пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сказал Trend народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов, передает Day.Az.

"Пандемия коронавируса затронула и изменила жизнь всего мира. В период пандемии никто не защищен, поэтому мы все должны проявить в этом вопросе ответственность, придерживаться соответствующих рекомендаций, мер самоизоляции, не выходить из дома. Этих рекомендаций должны придерживаться все - от мала до велика. Каждый из нас должен позаботиться о себе, и тем самым, мы обезопасим своих родных и близких. Ведь уже известно, что один инфицированный коронавирусом человек может заразить нескольких. Поэтому мы все на время должны отказаться от привычного уклада жизни, планов - нужно оставаться дома. Это должны сделать все, не только люди старше 65 лет. Я как представитель старшего поколения обращаюсь ко всем, призываю - оставайтесь дома. Понимаю, наш народ активный, все хотят совершать прогулки, посещать культурные мероприятия, но нам нужно пережить это время, соблюдать все меры, чтобы вернуться к своей обычной жизни", - отметил народный художник.

Ариф Гусейнов подчеркнул, что в Азербайджане приняты все необходимые и срочные меры по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции.

"Со стороны государства проводятся значимые мероприятия по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции в нашей стране. Но и от каждого из нас зависит ситуация, нужно проявить ответственную гражданскую позицию и оставаться дома", - добавил Гусейнов.

По словам 77-летнего художника, он не нарушает правила социальной изоляции.

"Я соблюдаю все правила карантинного режима, придерживаюсь всех рекомендаций - не выхожу из дома, часто мою руки", - сказал он.

Отметим, что в рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения).

В связи с этим деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.