В Азербайджане за передвижением граждан будут следить с помощью электронных устройств

За передвижениями каждого гражданина в Азербайджане будут следить с помощью электронных устройств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью телеканалу Ictimai заявил заместитель начальника Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев.

По его словам, намереваясь выйти из дома, гражданин, позвонив или отправив на определенный номер сообщение, должен будет объяснить причину этого: "Принимающая структура передаст информацию на планшеты во всех отделениях полиции. Во время задержания гражданина на улице сотрудники полиции будут смотреть, разрешено ли гражданину выходить из дома. Каждый гражданин, который идет в аптеку или продуктовый магазин, должен сообщить о выходе из дома. Эта работа уже завершена. Общественность будет полностью проинформирована об этом в ближайшее время".

Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в своих домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В связи с вышеизложенным, деятельность по различным направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для обеспечения жизни и деятельности людей, прекращена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.