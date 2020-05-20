https://news.day.az/society/1236944.html Начались собеседования для дошкольников иностранного сектора
Начались собеседования для дошкольников иностранного сектора
В Азербайджане начались онлайн-собеседования для дошкольников по секторам с иностранным языком преподавания, сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.
Для детей, не посещавших дошкольные группы с обучением на иностранном языке, регистрация на онлайн-собеседования начнется 1 июня.
В течение июня на мобильные номера маленьких соискателей и в "личные кабинеты" родителей будут отправлены сообщения с датами проведения собеседования.
Напомним, что регистрация дошкольников в I класс проводится посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az.
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