В Азербайджане разработана виртуальная образовательная платформа

Азербайджанские стартаперы разработали новую платформу DillBill на основе современных технологий для онлайн-изучения иностранных языков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend программный менеджер центра SUP.VC Тариель Агазаде и разработчик проекта DillBill Санан Ибрагимли.

По словам Агазаде, платформа DillBill состоит из трех основных базовых ступеней для всех категорий граждан: детей, взрослых и предпринимателей.

Один из разработчиков проекта DillBill, Санан Ибрагимли, отметил, что методика обучения нестандартна: ученики, которые изучают язык на данной платформе, контролируются их учителями, то есть преподаватель может знать, что было изучено учениками за внеурочный период. Также преимуществом платформы является то, что при смене учителей, не меняется привычная для ее пользователей методика обучения, а наоборот, преподаватели подстраиваются под нее.

"Данный проект в Азербайджане является единственной онлайн-платформой в области изучения иностранных языков. В дальнейшем мы планируем превратить ее в виртуальную школу, расширить ее для приема большего количества учеников по сравнению с текущим показателем (6 учеников за один сеанс)", - сказал Ибрагимли.

Разработчик проекта DillBill отметил, что в настоящее время к ним обращаются преподаватели из-за рубежа, и в дальнейшем они планируют сотрудничать с ними. Также разработчики платформы планируют обновить проект в будущем путем внедрения DillBill Kids, то есть подсистемы для обучения детей, а также разработку бизнес-пакета, то есть преподавания иностранных языков предпринимателям из различных сфер бизнеса.