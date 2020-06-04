Рашад Махмудов: Рост числа зараженных коронавирусом делает необходимым применение жесткого карантина по выходным

Ситуация, связанная с количеством заразившихся коронавирусом за 10 дней после того, как в Азербайджане был смягчен карантинный режим, обусловливает необходимость принятия более жестких карантинных мер.

Об этом сказал в четверг Trend зампредседателя парламентского комитета по здравоохранению Рашад Махмудов, передает Day.Az.

По его словам, рост числа лиц, госпитализированных с коронавирусом, в том числе с тяжелой формой заболевания и другие факторы делают необходимым введение жесткого карантинного режима по выходным дням.

Махмудов добавил, что, конечно же, всем хотелось бы положительных тенденций в эпидемиологической ситуации, однако сегодняшние реалии вынуждают правительство предпринимать шаги для предотвращения ухудшения ситуации.