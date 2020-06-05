В Азербайджане задержана группировка, пытавшаяся продать 4 тонны конины под видом говядины

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью при участии специалистов Агентства по продовольственной безопасности провели очередное успешное оперативное мероприятие по обеспечению продовольственной безопасности граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Министерстве внутренних дел сообщили, что в ходе операции в Билясуварском районе были выявлены и привлечены к ответственности члены еще одной организованной группировки, которая занималась продажей непригодного к употреблению мертвечины - конины и мяса крупного рогатого скота.

Было установлено, что группа, возглавляемая жителем Билясуварского района Мирзой Аббасовым, занималась сбором, поставкой, переработкой и реализацией мяса крупного рогатого скота из различных районов республики.

При осмотре принадлежащей М.Аббасову фермы, расположенной недалеко от села Чайлы Билясуварского района, было обнаружено 4 тонны непригодного к употреблению конины и говядины неизвестного происхождения.

По факту возбуждено уголовное дело.