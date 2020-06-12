В Баку автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Наримановском районе Баку автобус попал в ДТП.  

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Зии Буньядова. 

По сообщению, у автобуса №211 марки Daewoo во время движения лопнуло колесо. Потеряв управление, автобус врезался в бордюр.  

В результате ДТП пострадали пассажиры Мирзаханова Дилара Джалил гызы 1957 г.р. и Аллахьярова Бикя 1977 г.р. 

Пострадавшие с переломами нижних конечностей доставлены в горбольницу №1. 

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.   