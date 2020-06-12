https://news.day.az/society/1244073.html В Баку автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Баку автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Наримановском районе Баку автобус попал в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Зии Буньядова.
По сообщению, у автобуса №211 марки Daewoo во время движения лопнуло колесо. Потеряв управление, автобус врезался в бордюр.
В результате ДТП пострадали пассажиры Мирзаханова Дилара Джалил гызы 1957 г.р. и Аллахьярова Бикя 1977 г.р.
Пострадавшие с переломами нижних конечностей доставлены в горбольницу №1.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре